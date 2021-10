“Mantengo la esperanza por cuatro razones: el increíble intelecto humano, la resiliencia de la Naturaleza, el poder de la gente joven y el indomable espíritu humano”.

Jane Goodall

La famosa etóloga británica, de 87 años, habla sobre la importancia de la esperanza en el activismo en el nuevo libro The Book of Hope: A Survival Guide for Trying Times, que se publicará este mes en Estados Unidos. Revista Time.