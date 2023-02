Desde la óptica de Rafael Felipe Gómez, abogado especialista en derecho comercial, la inversión en finca raíz “siempre será un buen negocio”, no solo por la rápida forma de capitalizar los recursos invertidos, sino por aspectos que muchas veces no se tienen en cuenta, como la posibilidad de rentar el inmueble y percibir el ingreso mensual; ganar la valorización, la cual, cuando se compra sobre planos puede en pocos años equivaler a un rango del 30% al 50%, dependiendo del proyecto.

No obstante, hay quienes consideran que si se desea invertir en busca de una rentabilidad en el corto plazo y con menos costos adicionales , lo que se recomienda es aprovechar las tasas de interés que están beneficiando productos financieros como el CDT.

A su vez, dijo Gómez, este tipo de inversión permite a las personas contar con un respaldo patrimonial y la posibilidad de, en el corto plazo, vender el inmueble y obtener una utilidad.

“Son pocas las inversiones que con un precio bajo de cuota inicial (entre el 10% y 30% del valor dependiendo de la línea crediticia) presentan un aumento constante de valor; no afectan el flujo de dinero si se pone en renta y se logra combinar los aspectos económicos, tributarios y financieros; y además se logra el retorno de la inversión en el mediano plazo sin poner en riesgo el capital”, señaló el especialista.

Le salió competencia

Si bien la propiedad raíz ha sido, por lo general, una de las mejores inversiones, ante factores como las altas tasas de interés y la modificación y eliminación de algunos subsidios, instrumentos como el CDT toman fuerza.

Y es que la inflación en Colombia sigue sin tocar techo. El costo de vida para los colombianos cerró 2022 con un incremento del 13,25%, nivel similar al 13,51% observado en marzo de 1999. A lo anterior hay que sumarle el aumento de la tasa de interés del Banrep, cuya junta directiva en su primera reunión de 2023 decidió subirla de 12% a 12,75%, el nivel más alto en los últimos 20 años.

En este sentido, el asesor financiero Andrés Moreno consideró que hoy no es recomendable comprar vivienda, por lo menos si no se tiene un capital importante para no tener que optar por un crédito muy alto.