Un accidente menor termina por consumir los niveles garantizados haciendo inviable el modelo financiero. También están todos aquellos que, teniendo accidentes no relacionados con la movilidad, mienten para obtener la atención médica que el seguro de tránsito ofrece.

Para el año 2022, Fasecolda estima una cifra récord en la historia: “ Este año serán unos 940.000 heridos en nuestras calles y más 7.600 fallecidos: un drama nacional ignorado que no recibe suficiente atención del Estado. Este es un grave problema de salud pública que es la segunda causa de muerte violenta en Colombia”.

Tras el encuentro el Gobierno señaló que trabaja para encontrar una solución, con urgencia, para el Soat. “Pero necesitamos que nos ayuden con el cumplimiento de las normas de tránsito, pues así fortalecemos la seguridad vial y salvamos vidas”, indicó la cartera de Transporte.

En ese contexto, Fasecolda insistió en que ninguna persona herida en un accidente de tránsito dejará de recibir atención médica.

“Cada póliza Soat aporta recursos al Sistema de Salud (Adres) para la atención de las víctimas de accidentes de tránsito cuando cualquier vehículo (moto, carro, bus, camión, etc.) involucrado no cuente con el Soat o se dé a la fuga”, insistió la agremiación, que también dejó en claro que “no es cierto que la falta de un Soat vigente esté poniendo en riesgo la vida de conductores, peatones o cualquier víctima de accidentes de tránsito”.

En ese sentido se aclaró que en los casos que no exista una póliza vigente, las víctimas de accidentes de tránsito tendrán derecho la misma atención médica que los cubiertos por el Soat. Es necesario recordar que la salud es un derecho fundamental de todos los colombianos.

Por último, se mencionó que las víctimas de accidentes de tránsito que tienen vigente su seguro Soat son atendidas por el sistema de salud y los costos, asumidos por la compañía emisora de la póliza.