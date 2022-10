Desde el pasado 20 de septiembre se lanzó una OPA por acciones de Nutresa (la cuarta desde noviembre de 2021), para la que se fijó un precio de compra de US$15 por cada acción. En declaraciones al diario El País de España, Jaime Gilinski sostuvo el fin de semana que la oferta fue de IHC de Abu Dabi, firma con la que él no tiene nada que ver. “Lo que pienso es que le está dando un valor a la compañía (Nutresa) de casi 22 o 23 veces Ebitda; y una compañía de alimentos, en cualquier parte del mundo, no tiene una valoración así. Es una oferta sustancial que es difícil decir que no sea justa”, aseguró.