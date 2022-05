La aerolínea de bajo costo Ultra Air, que desde hace poco tiene presencia en el mercado colombiano, anunció una promoción de tiquetes a 10.000 pesos por trayecto.

La compañía, que aclara que esa tarifa no incluye impuestos y cobros asociados, ofrece el beneficio para pasajes comprados este 25 de mayo entre 10:00 a.m. y 10:59 a.m. y 10:00 p.m. y 10:59 p.m.

Los tiquetes adquiridos a través de esta promoción aplicarán para vuelos entre este jueves, 26 de mayo, y el 30 de abril de 2023.

Esto se da en el marco “10 mil razones para volar”, una estrategia con la que la compañía busca captar a más clientes en medio de la fuerte competencia en el mercado colombiano.