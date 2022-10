Su argumento central fue que ese ajuste no sirve para contener la inflación y así lo desglosó en seis tuits. Para Petro, el Banrep elevó los intereses para que los inversionistas no se vayan a mercados como Estados Unidos y como alternativa sugirió un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrinas.

Allí los analistas observaron más que una simple apreciación en un debate virtual, aunque, no obstante, Petro no ha vuelto a referirse con tanta contundencia a esa situación.

Es que las salidas polémicas, por decir lo menos, han tenido lugar tanto en redes sociales como en actos frente a cientos de empresarios. El 12 de julio, ante un artículo del diario La República que mostraba los movimientos aprobados en la asamblea de accionistas de Ecopetrol para que la junta directiva pasara a tener una vigencia de dos a cuatro años, Petro trinó: “ No nos reten. El voto popular es mandato . Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias”.

Complementó que es el propietario público el que elige libremente sus miembros en las empresas que lo representen y, en efecto, para el próximo 24 de octubre está citada una asamblea extraordinaria para escoger una nueva junta en Ecopetrol, en la que el Gobierno le apunta a cuatro nuevos nombres: Mónica de Greiff, Saul Kattan, Gabriel Cabrera y Gonzalo Hernández.

No obstante, el “no nos reten” que usó causó controversia y dio de qué hablar; en tanto, durante el cierre del congreso Andesco el 9 de septiembre Petro le ordenó al Ministerio de Minas y Energía asumir las funciones de la Creg, en atención a los altos precios de la energía en el país. Quienes lo presenciaron en vivo y en directo quedaron asombrados y, por su puesto, fue otro asunto que marcó agenda durante los siguientes días.

“Creo que han sido tremendamente perjudiciales las declaraciones de los funcionarios del Gobierno recientemente porque no solo describen políticas muy drásticas que representan cambios muy grandes (...) además son muy erráticas; un día uno dice una cosa, al día siguiente dice otro otra cosa, sale después el ministro de Hacienda a desmentirlo; entonces eso genera mucha incertidumbre”, analiza Javier Mejía Cubillos, profesor de la Universidad de Stanford.

Según él, la mezcla de mensajes fuertes y contradicciones resulta muy perjudicial para los mercados, que tratan de anticipar escenarios para tomar decisiones. Al final eso se traduce en volatilidad y pérdida de valor del peso, a pesar de que también influyen factores externos.

“Cualquiera que vea los datos con algo de cuidado se da cuenta de que Colombia se ha visto particularmente afectada y está claramente relacionado con las declaraciones y anuncios del presidente y del equipo del Ministerio de Minas, en particular. Los inversionistas están preocupados porque sienten que el escenario no es claro”, complementa Mejía Cubillos.

Es que no solo es Petro el de las posturas fuertes. El viernes pasado, durante el Congreso Naturgas, una frase de la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, volvió a poner a la cartera mineroenergética en el centro de las miradas: “El mensaje ha sido muy claro por parte del presidente de la República, no habrá exploración nueva de hidrocarburos. Ahí no cabe lugar a duda. No comprendo que parte de esa frase no ha podido entenderse”.

La contundencia y el escenario donde transmitió el mensaje llamó la atención. En este sentido, Raúl Ávila, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, insiste en que cualquier declaración sea pública o a través de redes sociales tiene implicaciones bastante fuertes.

“Ahí se dan señales al mercado y, dependiendo el tipo de información que se maneje, hay un impacto muy fuerte. De alguna u otra forma hay que tener en cuenta que son declaraciones que puede derivar en indicativos de inversión o desinversión. Es de mucho cuidado y recelo como se divulgue esa información. Se debe ser estratégico y tener cuidado”, añade Ávila.