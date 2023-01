Los textiles registraron a octubre de 2022 US$267,3 millones por concepto de exportaciones hacia Estados Unidos entre enero y octubre de 2022, mostrando un incremento de 6% frente a los flujos del mismo tiempo del año pasado de US$ 251,5 millones; de 47% comparado los US$ 181,7 millones de enero y octubre de 2020; y finalmente, un alza de 25% frente los registros de US$ 213,7 millones de los primeros diez meses de 2019.