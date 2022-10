“Generar ingresos desde la informalidad no es una condición digna ni estable. No están protegidas (las plataformas) por neutralidad de red y lo hemos demostrado en varias instancias. Para una muestra, Coljuegos ha ordenado el bloqueo de plataformas que no se habilitan debidamente”, expresó Ospina.

Al respecto, el Jefe de Estado afirmó que “se combatirán las formas de ilegalidad en la prestación del servicio público de pasajeros desde la reducción de la pobreza y la generación de empleo, evitando que las multinacionales que utilizan plataformas se lleven las riquezas que generan nuestros conductores”.