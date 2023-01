La tasa de interés es el principal instrumento de intervención de política monetaria utilizado por los bancos centrales, con el cual buscan mantener la estabilidad de los precios. Sin embargo, en los últimos días, con el aumento del costo de vida en Colombia —que ascendió a 13,12% a diciembre de 2022—, algunos se han preguntando qué tan efectiva es esta medida para contener la inflación.

El Banco de la República comenzó en octubre de 2021 a incrementar significativamente su tasa de interés que estaba en 1,75%, llevándola a diciembre de 2022 al 12%, es decir que se ha incrementado en 1025 puntos básicos desde entonces.

No obstante, al conocerse que el costo de vida de los colombianos terminó en 2022 siendo el más alto en 23 años, algunas voces reprocharon las estrictas medidas del Banrep.

Una de ellas fue la de Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), quien cuestionó si esta alza reiterativa de la tasa de intervención es la manera correcta de implementar una política monetaria para que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no se dispare más.

“El dato no deja de ser preocupante y sorprendente. Un nivel de 13,12% no lo alcanzábamos desde hace varias décadas. Ante esto y una proyección de crecimiento de entre 0,5% y 1%, la pregunta no es retórica: ¿son los incrementos en tasas de interés el camino correcto de la política monetaria?”, señaló el líder gremial.