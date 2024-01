Cada año, el Gobierno realiza ajustes al salario mínimo para adecuarlo a las cambiantes condiciones económicas del país. Estos ajustes son el resultado de negociaciones entre representantes del sector laboral, empresarial y gubernamental con el objetivo de lograr un equilibrio que beneficie tanto a los trabajadores como a los empleadores. Para este año quedó en $1,3 millones.

El aumento del salario mínimo año tras año tiene como factores determinantes la inflación, el aumento del PIB y la productividad de la economía para su negociación, y es el dato que usan los empleadores para aumentar el salario de los trabajadores.

Para los ajustes de los salarios, una premisa clara para los empleadores es que ningún colombiano puede ganar menos del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente que pacte el Gobierno. No obstante, ¿tienen los empleados que ganan más del mínimo derecho a que se les ajuste el salario?

En la legislación no hay una obligación explícita de subir los salarios, pero la Corte Constitucional estableció que los ajustes de los sueldos se deben hacer con base en el IPC, esto con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores debido a la inflación. Por lo tanto, no hay una obligación de subirle el salario a quienes no ganan el mínimo.