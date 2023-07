¿Cuánto es la multa a un empresario o extranjero por no sellar el pasaporte al ingresar a Colombia?

La Dirección de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, a través de su normativa, ha determinado, ante el aumento del flujo migratorio al país durante lo últimos años, que aquellos extranjeros que no sellen su pasaporte al ingresar a territorio colombiano enfrentarán serias multas que podrían llegar hasta los siete salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Pero esta no será la única razón para multar a quienes no cumplan con este requisito migratorio. También se penalizará económicamente a quienes no den aviso en caso de que se presente un cambio de residencia, domicilio, empleador o contratante, durante los siguientes 15 días hábiles, después de presentarse alguno de estos hechos y en los casos en los que no se haya solicitado previamente, la autorización del ente migratorio para realizar este tipo de cambios.

De igual manera, Migración Colombia podrá sancionar a las personas que no se registren cuando ingresen al país o después de obtener la visa o se tarden para renovar su permiso de estancia dentro del país, en los casos en que cuenten con una visa de trabajo o de carácter académico.

Otras de las situaciones que podrá conllevar al ciudadano extranjero, a ser castigo por incumplimiento a la normativa colombiana migratoria, en los casos en los que se niegue en repetidas ocasiones a presentarse ante a las autoridades de migración, incurrir en permanencia irregular, no recurrir al salvoconducto correspondiente ante una queja o reclamo, no realizar su solicitud de Cédula de Extranjería a tiempo, es decir, dentro de los 15 días calendario, después de que cumpla su mayoría de edad o no renovarla en el mismo periodo de tiempo, en caso de que llegara a vencerse.