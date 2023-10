El alto índice de inflación (11,43% anual) y el inminente bajo crecimiento económico al cierre de este año (1,2% según encuesta de Fedesarrollo) provocarían que en los próximos meses el país observe una estanflación, fenómeno que para los comerciantes sería “el peor de los mundos”, dado que no habría crecimiento y el poder adquisitivo de las familias se iría al piso, justo en momentos en que el sector se apresta para atender la demanda de fin comienzo de año.

“Agosto fue un mes malo y septiembre no estuvo mejor”, añadió Cabal, quien planteó estimular el consumo mediante la reducción de las tasas de interés del crédito de consumo y las tarjetas de crédito. “Es clave bajar la tasa de usura legal, modificando la fórmula de cálculo por parte de la Superintendencia Financiera”, sugirió el presidente de Fenalco, durante el congreso anual del gremio que se clausuró el viernes en Cali.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, considera que para evitar un escenario de estanflación la preparación no solo le compete al comercio, sino a todas las actividades productivas y al Gobierno que debe aplicar medidas de choque.

Con la dinámica comercial observada este año, los empresarios consideran que los hogares siguen mostrándose cautelosos con sus gastos, en particular con las adquisiciones de bienes de consumo durable como aparatos electrónicos, comportamiento comprensible por el alto costo del crédito.

Y mencionó que con la caída de las importaciones (19% entre enero y julio), el Gobierno debería propiciar una baja generalizada de los aranceles en bienes y productos importados que no se produzcan en el país y de esta manera estimular el consumo.

El descanso es otro negocio que tiene en el remate de año buena demanda por parte de los hogares colombianos

En tiempos duros para el bolsillo Industrias Spring trata de ofrecer productos de mayor asequibilidad, es decir que con menor valor una persona pueda obtener más cantidad de productos. “La gente quiere dormir mejor, pero con productos de alto costo no se les puede ofrecer un buen descanso”, dice José Luis Cala Carrizosa, gerente de la empresa.

Alrededor del 60% de las materias primas que requiere esta compañías están atadas al dólar, porque son importadas. “Por estos días nos ayuda que el dólar ha bajado, se mantiene en el rango de $3.900 y $4.100, y que el suministro de materias primas en el exterior ha mostrado estabilidad, a diferencia de lo que se observó en la pandemia”, añadió.

Y es que para armar un colchón se requiere espuma, que no es otra cosa que un material químico que no se produce en el país y hay que traerlo de México, Europa o Asia. También requiere alambres de alta dureza que no se consiguen en el mercado nacional y que deben importarse de España, México, Brasil y China.

Como si fuera poco las telas para fabricar colchones (yacares) tampoco se elaboran en Colombia y deben conseguirse afuera. Para un negocio dedicado al descanso el último trimestre del año es clave, pues en noviembre viene la temporada black (black friday, black week) que impulsa al comercio, y las primas y aguinaldos son otros dinamizadores del negocio.

Springs es una firma de capital colombiano, con más de siete décadas en el mercado, que comercializa sus productos con una red de 150 tiendas propias y otros canales. Actualmente su operación genera unos 950 puestos de trabajo.