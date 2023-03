Con reforma pensional, personas no binarias podrían pensionarse a los 57 años y no a los 62

Este miércoles el Gobierno radicó en el Congreso la reforma pensional en la que buscará un sistema de pilares que cobije a los adultos mayores más pobres y a quienes cotizaron pero no alcanzaron a pensionarse; así mismo, que elimine la competencia entre Colpensiones y fondos privados.

En el articulado, que cuenta con más de 90 puntos, el Gobierno detalló su plan para hacer un revolcón de las normas actuales y confirmó que el requisito para pensionarse será de 1.300 semanas ahorradas y 57 años para las mujeres, y 62 para los hombres.

Puede leer: Gobierno radicó la reforma pensional y se comprometió a no tocar el ahorro de los trabajadores

No obstante, habrá un cambio en las reglas del juego para las personas no binarias –aquellas no se sienten identificadas con el género masculino o femenino–, quienes podrían pensionarse a los 57 años.

Para este grupo poblacional “se aplicará como edad (para pensionarse), la menor establecida”, según se lee en el Artículo 32 del proyecto.

Podría interesarle: ¿Prefieren Colpensiones o un fondo privado? Esto piensan los colombianos sobre la reforma pensional

Es decir que en ningún caso una persona no binaria deberá esperar hasta los 62 años para jubilarse, sino que tendrá la ventana para hacerlo a los 57, cinco años antes que los hombres, y misma edad que para las mujeres.

Entre tanto, el proyecto indica que para las personas transexuales “la edad será aquella establecida para el género que tenga, cuando complete los requisitos”.