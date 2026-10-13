Bumble sería comprada por US$1.300 millones tras perder usuarios por fatiga en las apps de citas

Las acciones de Bumble se dispararon tras conocerse que la empresa de citas en línea está cerca de concretar un acuerdo para dejar de cotizar en bolsa, en una operación que la valoraría en aproximadamente US$1.300 millones, según información de Bloomberg. Según el Wall Street Journal, la recién constituida Ithaca Holdings sería la compradora y el acuerdo podría anunciarse esta misma semana. El medio citó a personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas. Un portavoz de Bumble no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. El acuerdo contempla un pago de US$6,05 por cada acción de Bumble, según un comunicado divulgado este martes. Ese precio representa una prima del 138% frente al cierre del viernes anterior a los reportes sobre una posible transacción.

Se disparan las acciones de Bumble

El anuncio de las negociaciones impulsó las acciones de app de citas que llegaron a registrar avances de hasta 57% durante la jornada, según los reportes divulgados por los medios.

El lunes, los títulos habían subido cerca de 50%, en su mayor ganancia en una sola sesión desde que la empresa comenzó a cotizar en bolsa, en febrero de 2021. Los reportes iniciales sobre las conversaciones para vender la compañía habían impulsado el interés de los inversionistas. Bloomberg informó que Bumble e Ithaca Holdings estaban en negociaciones avanzadas. La operación representa un cambio significativo para Bumble. Cuando debutó en bolsa hace más de cinco años y medio, la compañía alcanzó una valoración de aproximadamente US$14.000 millones, muy por encima de los US$1.300 millones contemplados en la transacción actual.

¿Quiénes asumirían el control de Bumble?

Si se concreta la transacción, Ravi Gupta y John Hegeman, codirectores ejecutivos de Ithaca Holdings, asumirán esos mismos cargos en Bumble. Whitney Wolfe Herd, fundadora de la aplicación, continuará involucrada activamente en la compañía, de acuerdo con el comunicado. La empresa mantendrá su sede en Austin, Texas, y sus otras oficinas principales en Londres y Nueva York. Entérese: Boom de la IA dispara en más de $2,7 billones la riqueza de los multimillonarios tecnológicos Bumble fue fundada en 2014 por Wolfe Herd, quien también fue cofundadora de Tinder. Su propuesta original se diferenciaba de otras plataformas porque las mujeres debían dar el primer paso para iniciar determinadas conversaciones. Sin embargo, esta empresa y las demás plataformas de citas han enfrentado dificultades para mantener el interés de sus usuarios, en un contexto en el que las aplicaciones de citas afrontan un creciente desgaste y parte de los jóvenes busca otras formas de conocer personas. En agosto, Bumble abandonó el modelo que exigía a las mujeres iniciar el contacto, una de las medidas adoptadas para impulsar la participación en la plataforma.

Las apps de citas pierden interés

El posible cambio de propiedad se produce en medio de una transformación en la forma en que algunas personas buscan pareja. El cansancio frente a las citas digitales ha llevado a usuarios a explorar alternativas presenciales, como reuniones sociales, bares y cafés. Los cierto es que las personas están regresando a los encuentros cara a cara, impulsado por el agotamiento emocional, la desconfianza y las expectativas incumplidas en las aplicaciones. Le puede gustar: Nike, en caída libre: perdió US$11.210 millones en ventas, tras salida de Mbappé y Atlético Nacional ¿qué hay detrás? Un informe de Forbes Health de 2024 reveló que el 78% de los usuarios experimenta agotamiento emocional relacionado con las aplicaciones de citas. También señaló que cerca del 70% elimina estas plataformas antes de cumplir un mes de uso. Entre las razones del desgaste aparecen las diferencias entre la información de los perfiles y la realidad, como las discrepancias sobre la edad, la estatura o los intereses de una persona. La revisión constante de perfiles, así como la dinámica de comparar y descartar posibles parejas, también contribuye a la fatiga. El fenómeno afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque el artículo de Infobae indica que es más pronunciado entre ellas.

El proceso de adaptación

Las plataformas han comenzado a probar alternativas para responder a los cambios en los hábitos de sus usuarios. Una de ellas es Tinder, que lanzó una función para organizar encuentros presenciales, inicialmente en Los Ángeles, con el objetivo de facilitar el paso de las conversaciones digitales a las reuniones en persona. Bumble también ha modificado su propuesta. El abandono, en agosto, del modelo de que las mujeres den el primer paso fue una de sus últimas iniciativas para aumentar la participación y responder a las necesidades de los usuarios. La posible adquisición por parte de Ithaca Holdings se produce en un momento de presión para el negocio de las citas digitales. Aunque estas plataformas siguen siendo una vía para conocer posibles parejas, el cansancio de los usuarios y la búsqueda de interacciones presenciales plantean desafíos para su crecimiento. Consulte: Acción de Nu cae 10% tras rumor de millonaria compra del neobanco británico Monzo, ¿qué pasa? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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