El 48,9% de las personas ha notado un aumento considerable en los precios de productos para mascotas, el 42,4% ha visto un incremento moderado y el 8,7% no ha notado cambios. A pesar del auge digital, las tiendas físicas siguen siendo el canal de compra más utilizado con el 83,6%, frente al 14,1% que compra por canales virtuales y un 2,3% que utiliza redes sociales ( social commerce ).

Dentro del 17% que manifestó no tener mascota, el 37% está considerando adoptar una o conseguir una mascota para su familia o para su casa.

Un dato relevante del estudio muestra que el 65,6% de los encuestados no tiene un plan exequial para su mascota, aunque el 34,4% sí cuenta con uno. Entre quienes no lo tienen, el 51,5% prefiere resolver en el momento, el 21,6% considera que son costosos, el 19,1% no sabía que existían y el 7,8% los considera innecesarios.

Aun así, el 40,7% estaría dispuesto a considerar un plan exequial si incluye servicios veterinarios, vacunas o consultas, y un 40,2% lo haría si el precio es accesible. El 19,1% manifestó no tener interés en este tipo de servicios.

El Día Mundial del Perro se celebra desde 2004 con el fin de concientizar a la sociedad sobre el abandono y la adopción de esta especie, Laika, la plataforma líder en comercio electrónico para mascotas se unió a esta fecha para reafirmar su compromiso con los animales más vulnerables continuando con las donaciones y las jornadas de responsabilidad social para las que tiene destinado un presupuesto de $ 2.000 millones durante 2025.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 300 millones de perros que existen en el mundo, el 70% no tiene hogar. Actualmente, en Colombia hay aproximadamente tres millones de perros y gatos en situación de calle o abandono que enfrentan hambre, enfermedades y maltrato.