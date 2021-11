Una nueva propuesta entorno a las pensiones de los colombianos está generando posiciones encontradas entre unos y otros sectores en el país.

La conversación ahora versa sobre el proyecto de ley 111 de 2021, cuyo trámite apenas comenzará en el Congreso a pesar de que fue radicado en julio por los representantes a la Cámara Henry Correal y Carlos Eduardo Acosta.

La iniciativa, denominada “Programa Retiro Parcial de Pensiones del Rais covid-19”, contempla, por una única vez, el 10% sobre el total de las Cuentas de Ahorro Individual (CAI) pertenecientes a los afiliados.

¿Cómo funciona?

Según la idea de los ponentes, las personas que no cotizaron entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, es decir, que no hicieron aportes monetarios a sus respectivas cuentas, pueden solicitar ese retiro parcial del 10%, a no ser que estén recibiendo alguno de los subsidios estatales vigentes.

Así mismo, la iniciativa propone que el valor sustraído sea reintegrado totalmente en un lapso de dos años, sin afectar las semanas cotizadas.

Los autores del proyecto defendieron que la extracción temporal de esos recursos puede ayudarles a las personas a sortear las dificultades causadas por la pandemia de la covid-19.

“Se esperaría que esta medida tenga varios efectos macroeconómicos. Uno de ellos es el aumento del consumo por parte de los hogares que sean beneficiarios. Esta inyección de liquidez reactivaría en buena medida la economía (...)”, se lee en la exposición de motivos contenida en el proyecto.