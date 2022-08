La idea, que no tuvo explicaciones adicionales, se enumeró como parte de la estrategia que según Petro se va a implementar avanzar en la legalización de la minería, con el objetivo de que no se siga depredando el medio ambiente y que este actividad no se siga utilizando para el lavado de activos.

Pero, ¿cuál sería el alcance de hacer que el Emisor se convierta de uno en el único comprador de este metal precioso en el país? En este punto vale anotar que el artículo 13 de la Ley 9 de 1991, estableció que el mercado de oro en Colombia es libre, y por esta razón, desde entonces, el Banco de la República dejó de ser el único comprador de ese metal, convirtiéndose en un agente más dentro del mercado.

En ese contexto, el Emisor se encuentra autorizado para realizar operaciones de compra, venta, procesamiento, certificación y exportación de metales preciosos, las cuales realiza en la forma y condiciones que defina la junta directiva. De igual manera, compra el oro de producción nacional que le sea ofrecido en venta.

¿Qué se pretende?

Para Francia Inés Hernández, directora de la firma Hernández y Abogados, entendiendo que la propuesta se lanzó en un escenario de orden público, será necesario detallar cuáles son los objetivos que busca el Gobierno.

“El Banco de la República se ha desligado de esa facultad de intermediación, buscando atender su principal función que es la de regular la tasa de política monetaria y controlar la inflación. Llevarlo a que se focalice en la compra de oro, sería atribuirle una tarea que constitucionalmente no le corresponde”, añadió.