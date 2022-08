gobierno no gravaría a las iglesias

Si bien la presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, Katherine Miranda, propone gravar con impuesto de renta a las iglesias, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, viene afirmando en diferentes escenarios que las congregaciones religiosas están por fuera del sistema tributario. El funcionario ha recalcado que la iniciativa no sería avalada por el Gobierno. Y ha insistido que por ser un país con libertad religiosa y de culto el tema no se tocará. “Muchas iglesias tienen más bien falta de dinero, son pocas las que tienen mucho. En su mayoría no son prósperas. Pagan otros impuestos como el IVA”, dijo.