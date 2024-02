Habría pérdida de confianza inversionista por los $13 billones que aún no tienen asignación en el Presupuesto, asegura la CCI Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la novela por el monto no asignado del presupuesto 2024 ya deja consecuencias, como por ejemplo, que la ANI y el Invías no hayan podido firmar a cerca de 1.000 contratistas.

Las obras del metro de Bogotá, entre las afectadas por la novela del Presupuesto 2024 en Colombia. FOTO X @MetroBogota