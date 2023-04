El señor que carga bultos está subsidiando con el precio de la gasolina al que tiene Toyota: Petro

“Cuando uno va y mira quienes son los que usan la gasolina en Colombia es el 15 % de la población, clase media hacía arriba que tienen carro, pobres son los que tienen moto. Y resulta que el señor (Iván) Duque, discúlpenme que hable del pasado, descubre por sus afanes políticos que no va a subir el precio de la gasolina cuando el precio internacional se dispara y nosotros importamos gasolina, entonces Ecopetrol importa caro y vende barato”, explicó Petro.

Además, aseguró que se molestó cuando descubrió que esos $36 billones salieron de los dividendos de Ecopetrol y que la decisión había sido tomada por su exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

“Entonces me dejan el último artículo de una ley que dice que se puede pagar con los dividendos o los ingresos de la nación y lo hicieron y mi ministro lo hizo y yo no me había dado cuenta”, sostuvo el mandatario.

“¿Por qué de los ingresos estamos pagando el subsidio a la gasolina?, ¿saben qué significa eso? Que si yo con los ingresos gasto en los más pobres se trata de que el señor que carga bultos, la señora campesina que siembra papa o incluso el desempleado están subsidiando al señor que tiene la Toyota y usa la gasolina para llenar la Toyota y eso es de una enorme inequidad”, dijo Petro.

“Así cómo vamos a construir un país equitativo, o darle oportunidad a la gente de abajo que tengan una opción”, fue el reclamo del presidente a los asistentes al Congreso.

El nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ya se refirió a si subirá el precio de los combustibles, incluido el diésel, también para vehículos de carga y aseguró que, por ahora, no se hará. Sin embargo, sí se mostró de acuerdo en revisar las fórmulas del fondo de estabilización.

“Tenemos que revisar las fórmulas, y creo que el país tiene que entrar también en la revisión de la fórmula del fondo de estabilización de gasolina, porque buena parte de ese combustible lo estamos poniendo a precios internacionales, pero se produce en Colombia a precio nacional”, indicó.

Aseguró también que la gasolina en Colombia seguirá subiendo hasta alcanzar el precio internacional, es decir, unos $16.000 por galón, según sus cálculos.