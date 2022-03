Presidente de Asofondos dice estar dispuesto a tener debate público con Petro

Hubo otras declaraciones por parte de Petro que generaron respuesta del jefe gremial. Por ejemplo, se refirió al valor de las comisiones que cobran estas entidades, que según el candidato es del 30%. Y así mismo, desmintió que los ahorros se hubiesen invertido en polémicas obras de infraestructura como el caído puente de Chirajara y proyectos adjudicados a Odebrecht.

“Asofondos quiere llamar la atención sobre las mentiras que ha pronunciado el candidato Gustavo Petro. No es verdad que los fondos de pensiones hayan invertido en el puente de Chirajara; no es verdad que los fondos de pensiones hayan invertido en Odebrecht; no es verdad que las comisiones de las AFP sean de un 30%, son de un 3% y son iguales a las que existen en Colpensiones”, dijo Montenegro.

“Asofondos —añadió— quiere hacer un llamado para proteger el ahorro pensional que es de los trabajadores colombianos y sus familias. Asofondos quiere hacer una invitación a los candidatos y al público en general para que hagamos un debate informado, basado en cifras y racional sobre este tema tan importante”.

Publicidad

Las ganancias son del ahorrador

De otro lado, Montenegro subrayó que ninguna ganancia de los ahorros custodiados es para los bancos, “todas las utilidades van a las cuentas de los trabajadores”.

Actualmente, según cifras de Asofondos, hay 17,9 millones de afiliados a las AFP en Colombia y sus ahorros totalizaron $358,7 billones al cierre de 2021. Las AFP son calificadas como los inversionistas institucionales más relevantes en los mercados de capitales, en donde generan rentabilidad al ahorro de sus afiliados. De acuerdo con el gremio, el año pasado las ganancias generadas a los trabajadores fue de $31,8 billones.