Plazo justo para pagar a mipymes, ¿30 días o 60?

La iniciativa para establecer un esquema de pago de plazos justos y hacer que las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) no tengan que esperar por meses el pago de los productos y servicios que suministran a las grandes compañías tendría hoy un texto definitivo para su aprobación en el Congreso.

Las visiones

El parlamentario Richard Aguilar de Cambio Radical abogó por la aprobación de la norma, que según dijo sería clave para generar un mayor flujo de recursos para las mipymes que están en dificultades por la covid-19.

En la misma línea se expresó el congresista Efraín Cepeda del Partido Conservador, quien consideró que este mecanismo ayudaría a la reactivación económica y a preservar los puestos de trabajo en 1,6 millones de mipypes.

“Hemos conocido casos en las que los pagos superan hasta 180 días y esto lleva a la insolvencia de las mipymes”, expresó Cepeda, quien insistió en la necesidad de reducir esos tiempos y que no supere los 60 días. Además, planteó que sea la Superintendencia de Sociedades la que se encargue de hacer cumplir esta ley.

Por su parte María del Rosario Guerra del Centro Democrático rechazó versiones que la señalan de tener el interés de dilatar la discusión del proyecto y sostuvo que su ponencia fue radicada desde el año pasado (ver ¿Qué sigue?).

Publicidad

Su propuesta consiste en que el plazo máximo sea de 30 días, y que las transacciones entre las 7.416 grandes empresas que hay en el país sean definidas entre ellas o establecer un plazo de 45 días. Igualmente, sugirió que la Superintendencia de Sociedades lleve un reporte de plazos promedio de la cancelación de facturas.

La senadora ha sido objeto de críticas por un artículo, calificado como un mico, que plantea que se pueden establecer acuerdos estableciendo, el margen de la ley, plazos de pago. Esto genera que los grandes compradores condicionen la adquisición de bienes y servicios, al tiempo que ellos dispongan so pena de no comprarles los productos. Así las cosas, la iniciativa no pasaría del papel y los productores pasarían a ser víctimas de coacción.

Desde la óptica de Gustavo Bolívar de la coalición Lista de la Decencia, pidió que una vez aprobada la ley sea de inmediata aplicación, pues consideró que en la actual coyuntura esperar hasta enero de 2021 podría ser muy tarde para las mipypmes.