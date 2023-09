“Con mucho respeto le queremos enviar este mensaje a los que toman la decisión en el Banco de la República para que lo tengan en consideración en los próximos meses”, puntualizó Mac Master.

Por su parte, el presidente de Asobancaria afirmó que el panorama actual de la inflación “abre lapuerta a una política contracíclica y abre la puerta a que hacia el futuro veamos reducciones en la tasa de interés ” e instó a empresas, familias y estudiantes a no cancelar esos proyectos que necesitan financiación.

“El mensaje hoy es para los empresarios que están pensando en comprar maquinaria; el mensaje es para los que están pensando en comprar una vivienda y que no encuentran el cierre financiero por la tasa actual, no desistan, porque en el momento en que vayan a hacer la negociación las tasas de interés serán distintas; el mensaje es para el estudiante que tiene que pagar un semestre y que, dadas las tasas de interés, está pensando si plaza o o no su estudio, no aplacen, las condiciones de liquidez serán familiares”, apuntó.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, ha manifestado en diversas ocasiones que, antes de tomar una decisión como esta, la Junta Directiva observará como evoluciona la economía para actuar responsablemente.