Alexánder Ríos, analista de Inverxia, comentó que los datos de EE. UU. “son curiosos porque no salieron del todo como se esperaba. ¿Cómo así? Se esperaba una desaceleración, lo cual pasó, pero no en las magnitudes deseadas. En la economía norteamericana se siguen creando empleos y los datos del mercado laboral no muestran la evolución que espera la Reserva Federal (Fed) —homólogo del Banco de la República—”.

El experto mencionó que, actualmente, la que sería una buena noticia para la salud de una economía, como la reducción del desempleo, se traducen en una mala noticia, pues eso implica más salarios destinados al gasto y eso no ayuda a reducir la inflación. Por ende, vuelven las expectativas de ver las tasas de interés nuevamente subiendo con más agresividad.

“Si bien el dato del PIB indica al mercado que las tasas no tendrán un techo más allá del 5,2% para este año, sí deja la puerta abierta para un endurecimiento de la política monetaria. Entonces, esto provoca una sensación agridulce. A fin de cuentas, hoy el dólar internacional está subiendo y las materias primas, como el petróleo están bajando”, añadió el analista.

Vale recordar que las tasas de interés en EE. UU. están en 4,25%, el tope más alto en los últimos 15 años. Esos tipos de interés han motivado una fuga de capitales desde los demás países hacia territorio estadounidense, lo que, en gran medida, disparó el precio del dólar por la menor cantidad disponible para la compraventa en las demás economías, como la colombiana.