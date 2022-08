El sector turístico también tiene sus preocupaciones frente al proyecto de reforma tributaria presentado por el Ministerio de Hacienda. Según Paula Cortés Calle, presidenta de la Asociación Colombiana de las Agencias de Viajes y Turismo (Anato), si se desmontan los estímulos que hoy día existen para el sector, los usuarios tendrán que pagar el 19% en sus paquetes a partir de enero del 2023. Por ende, sentirán un incremento en los precios.

Como cualquier otro renglón de la economía, el de los viajes recreativos, según los empresarios del gremio, también puede ser sensible a un cambio brusco en las tarifas y todo esto provocaría una disminución en las compras; algo que no caería bien teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo que manifestaron en el Congreso de Anato, muchas empresas todavía no se han recuperado del golpe que les propinó la pandemia.

Paula Cortés subrayó que no solo hay un efecto adverso en los paquetes, también se encarecerían los tiquetes aéreos, que tienen una disminución vigente del 19% al 5% aprobada en 2020 para reanimar la actividad. Así mismo, las estadías hoteleras se encarecerían con el retorno del pago a la sobretasa energética.