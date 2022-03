Un poco de su historia

En una entrevista concendida a EL COLOMBIANO, había contado que siempre quiso emprender y tenía varias ideas en la cabeza, hasta que sufrió en carne propia la “tramitología” de la banca tradicional y su historia se partió en dos.

“Tuve una de las peores experiencias de mi vida tratando de abrir una cuenta en un banco en Brasil, que me iba a cobrar más del 500% al año y US$20 al mes por una tarjeta de crédito. Me sentí en una cárcel y eso mismo les pasaba a otros 190 millones de personas en Brasil y a otros 650 millones en Latinoamérica que nunca habían tenido las puertas abiertas de un banco”, relató Vélez.

No ha sido fácil el camino recorrido, toda vez que inició su negocio en un país en el que solo cinco entidades financieras controlaban el 90% de todo el sistema bancaria. De hecho, cuando buscaba inversionistas que apalancaran su proyecto, le cerraban las puertas y le auguraban un fracaso rotundo.

“Todos nos decían que no. La empresa no habría podido ser fundada por un banquero brasileño, tenía que ser un colombiano loco que no entendiera de bancos en Brasil y ni pudiera cuestionar esa creencia convencional, porque esa ignorancia ayudó a derrumbarla”, narró el fundador.

Actualmente, este paisa de 40 años y cuyo patrimonio está valorado en US$10.200 millones por Forbes, sigue viendo crecer la operación de su banco digital.