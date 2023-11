“En beneficio de Juan Martín y su discurso, cuando empiezan a adelgazarse las capacidades del Estado, las figuras de las concesiones toman importancia, como un mecanismo alternativo para financiarse. Los contratos ya firmados van a ser honrados, no se van a acabar. Nosotros no estamos pensando en acabar la ANI, sino fortalecerla a lo Mazzucato”, dijo el mandatario, refiriéndose a la economista Mariana Mazzucato.

Un problema de plata

El presidente fue enfático en que la Corte Constitucional le descuadernó las cuentas, al declarar inexequibles algunos artículos de la reforma tributaria.

“La Corte Constitucional quitó $6,5 billones de ingresos el año entrante, eso tiene un impacto, eso me deja la responsabilidad de saber qué hacemos. Coincide con que se cobra la primera cuota del crédito flash al Fondo Monetario Internacional. Debemos subir el pago de la deuda de 70 a $96 billones, y $6,5 billones menos de ingresos. Tenemos que mirar por dónde recortamos para que el golpe no sea mortal para Colombia. Es lo que llamamos la tormenta perfecta, no debió ocurrir y ya lo había advertido”.

Y agregó: “El presidente acata las decisiones siendo coherente con la constitución que ayudamos a construir, pero eso no borra la tormenta”.

¿La solución? El presidente dijo que no quiere reducir la inversión, que elevó para 2024 a $96 billones, en lo que él mismo llamó su terquedad; tampoco puede reducir el pago a la deuda, entonces solo le queda el funcionamiento.

“No sé cómo, pero el próximo año no pueden subir en el país los altos salarios del Estado, sería un suicidio económico, todas las ramas del poder público y las entidades descentralizadas, lo que ayudará en parte. Los recortes, inicialmente, se harán en los gastos de funcionamiento que no afecten las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, ojalá no tengamos que llegar a aplazar decisiones no prioritarias en la inversión pública del país”, señaló Petro.