La historia de la caficultora que rompió récord y subastó su café del Cauca en US$400 por libra

María Nilsa Garzón, caficultora del Cauca, hizo historia en la subasta internacional Colombia Tierra de Diversidad 2026. Su café lavado alcanzó un precio de US$400 por libra, el más alto de esta edición y un récord para la subasta. El reconocimiento llegó en medio de una situación personal difícil. Dos meses antes, un incendio había consumido su casa y reducido a cenizas lo que había construido durante años. Sus cafetales fueron lo único que quedó intacto. La caficultora encontró en esos cultivos la posibilidad de seguir adelante. Cuando perdió su vivienda, puso su esperanza en el café y en el resultado que pudiera obtener su producto ante los catadores internacionales. Consulte: Mery Nancy rinde homenaje a Peque en Café Amaneceres El resultado superó las expectativas: su café fue adquirido por US$400 por libra, una cifra que lo convirtió en el lote mejor pagado de la subasta.

Compitió con 1.000 más

El organizador de la subasta fue la Federación Nacional de Cafeteros, a través de Craft by FNC. Se trató de una Gran Subasta Internacional Híbrida Colombia Tierra de Diversidad 2026 durante Expo Cafés de Colombia. El evento cerró con resultados históricos para el café colombiano. En total, la subasta alcanzó un valor de US$685.539,73, registró 657 ofertas y obtuvo un precio promedio ponderado de US$68,19 por libra. Le puede gustar: Convirtió su legado campesino en una empresa exitosa La cifra alcanzada por el café de María Nilsa sobresalió frente a ese promedio y se convirtió en el principal resultado de la jornada. El proceso comenzó con 1.048 lotes inscritos para el concurso. De ellos, solo 25 llegaron a la subasta internacional, en la que el café lavado de la productora caucana obtuvo el precio más alto.

Una historia de resiliencia

El récord de la caficultura no se limita al valor alcanzado por su café. Su historia también refleja la resiliencia de una productora que encontró en sus cultivos una oportunidad para sobreponerse a la pérdida de su vivienda. La caficultora destacó las dificultades de seguridad que enfrenta el departamento. Según contó a Noticias Caracol, el viernes en que activaron una bomba tuvo problemas para salir debido al tráfico, pero decidió continuar con su propósito de llevar una noticia positiva desde el Cauca. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Así, mientras su café recibió el reconocimiento de compradores y catadores, María Nilsa llevó a la subasta una historia marcada por la pérdida, la perseverancia y la esperanza. El precio de US$400 por libra convirtió su producto en el más cotizado de esta edición de Colombia Tierra de Diversidad. Entérese: Probó el café de su finca y le gustó tanto que lo volvió marca Bloque de preguntas y respuestas: