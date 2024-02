Bernardito es tecnólogo en sistemas porque, siendo niño, su papá —don Bernardo— le aconsejó prepararse para una labor de oficinista, algo que no fuera tan pesado como lo que a él le tocó en la vida.

Marlon Giraldo, por ejemplo, encarna la deserción que existe en el negocio de las carnicerías; hace dos meses renunció porque ya no quería un horario tan largo y sin descanso los fines de semana.

Desde el sector privado llegaron alertas porque el otoño también les está llegando a otros quehaceres y el común denominador parece el mismo: los jóvenes no tienen interés en asumir trabajos duros, por largas jornadas y salarios bajos.

Fuentes del gremio revelaron que el promedio de edad es alto y muchas veces hay escasez de capital humano en otras regiones de Antioquia. Es una situación preocupante porque la construcción es uno de los renglones que más jalona la economía. Y por ahora la omnipotente inteligencia artificial no puede tirar mezcla y plomada como la gente real.

Por eso en las calles se dice que “ese no es un trabajo para muchos, sino para machos”, una labor que arrodilla a cientos de aspirantes y por eso los padres de las pasadas generaciones no querían el mismo dgestino para sus hijos.

Rosaura Garzón (Q.E.P.D) solía recordar como llegaba Bernardo, su hijo, con las manos en carne viva tras darlo todo en las obras; esa es una ceremonia de graduación que no todo el mundo aguanta.

Con la corriente en contra, no queda más que seguir remando, eventualmente resultan interesados que se le miden al trabajo sin pasar por un centro de formación y los propietarios los reciben.

Si esa misma necesidad se multiplicara por el número de establecimientos, harían falta cerca de 4.200 carniceros desde Caldas hasta Barbosa y no hay una cantera fuerte para cubrir esos puestos.

“Es por esa misma dificultad que tenemos largas jornadas, nosotros tenemos que recurrir a horarios extras. Y aunque quisiéramos manejar dos turnos, no tenemos las personas para llenar esas vacantes”, comentó.

Definitivamente, no

El pago no es una motivación suficiente. Para muchos, la plata no importa si las jornadas les impiden gastarla; así lo manifiestan en el gremio de las sastrerías.

Deisy Callejas labora desde hace cuatro años en un taller de sastres ubicado en el sector de Guayaquil; empezó como cajera pero le gustaba coser y su hermano le enseñó.

“A mi siempre me ha gustado mucho este arte, pero mi hermano dice que es un trabajo estresante, son 12 horas de jornada y no hay mucha vida social. Por eso hay gente que no le gusta”, comentó.

En temporadas altas no dan abasto las siete personas que trabajan con ella. Muchas veces pierden clientes porque no les pueden recibir los encargos, si lo hicieran tendrían que trabajar 24 horas.

La situación es reiterativa, aunque en este oficio hay una alta informalidad, la Cámara de Comercio registra unas 3.164 empresas de confección, entre las que seguramente navegan las sastrerías.

El volumen de pedidos es constante y da para vivir. Sin embargo, Deisy reveló que no todas las personas le ponen empeño a la labor: “muchos vienen por la plata pero hacen trabajos ‘chambones’ y los clientes piden mucha garantía”.

La atracción de talento humano es un desafío que se acentuó con la llamada generación centennial; una camada de coetáneos que buscan empleos con equilibrio entre las responsabilidades y el tiempo de descanso.

Sergio García, coordinador del área del área de alimentos en el Sena, lo resumió de manera sencilla: “Nos enfrentamos a una realidad, en la cual los oficios tradicionales de tipo operativo están siendo desestimados por los jóvenes, quienes buscan oficios más relacionados con las TICs, comunicaciones y otras tendencias del mercado”.