Pero esto es todavía un caso hipotético, lo que es real es que en la mayoría de los sectores económicos no se está invirtiendo. EL COLOMBIANO habló con empresarios del sector de energía, minería de materiales de construcción y fabricación de ladrillos, agroindustria, minería de oro e hidrocarburos, y la respuesta es contundente: están guardando los excedentes de liquidez mientras se aclara el futuro del país.

Freno a las inversiones locales

“Normalmente uno plantea diversos escenarios y toma decisiones sobre ellos. Si las cosas van mal, uno invierte menos. Pero no es el caso, no vamos mal, ni siquiera sabemos cómo vamos. No hay seguridad ni estabilidad, la realidad de un día a otro desaparece. Entonces, bajo estas condiciones, nuestra decisión es trabajar con lo que tenemos, sin invertir un solo peso que no sea estrictamente necesario para mantener la operación”, dijo uno de los empresarios.

De hecho, ya está buscando opciones de inversión en el exterior, especialmente en Ecuador y España, a pesar de haber creado empresas en Colombia toda su vida y solo ahora empezar a pensar en sacar parte de su capital.

Lo mismo ocurre en el sector de los hidrocarburos. Desde los gremios y las empresas cuentan que se necesitan inversiones multimillonarias para alcanzar la expectativa de producción de gas natural, pero la falta de seguridad jurídica no permite hacerlas. “Los mensajes que van y vienen acerca de los contratos de exploración nos tienen en un limbo, es muy difícil invertir en este sector con estas condiciones de incertidumbre”, expresó otra fuente.

Las discrepancias entre la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en cuanto al volumen de las reservas de gas y la asignación de nuevos contratos de exploración petrolera y gasífera, ya que todavía no está claro si hay una decisión final, también tienen un impacto negativo.

Lo mismo sucede con los minerales de transición, como el cobre. En noviembre pasado, Ian Harris, CEO de Libero Cobre —un proyecto de exploración cuprífera en Putumayo—, manifestó que aunque el gobierno ha dicho que el plan es avanzar en la extracción de minerales que favorezcan la transición energética, como el cobre, el litio, el níquel y el manganeso, se niega siquiera a estudiar la posibilidad de explotar cobre en Quebradona, en Jericó (Antioquia).

“Nos hemos encontrado en dificultades para invitar a inversionistas, porque primero es complicado que entiendan que para el gobierno hay una diferencia entre los minerales de transición y el oro, el carbón o los hidrocarburos. Para el inversionista todo es minería y el mensaje del gobierno es ‘no a la minería’. Más difícil todavía es explicar por qué podría surgir un proyecto de cobre mientras otro del mismo mineral no”, dijo el directivo.

¿Y la inversión extranjera?

Colombia ha realizado esfuerzos durante varios años para que los mercados le crean, que se han traducido en un aumento en la inversión extranjera.