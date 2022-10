Colombia no es el único país que ha creado un mecanismo para subsidiar la gasolina y así atenuar en el mercado interno el impacto de las fluctuaciones de los precios internacionales de los combustibles.

No obstante, la semana pasada el gremio de taxistas aseguró que, si no se llega a ningún acuerdo, se irán “en masa” a las calles.

“En Latinoamérica funcionan dos sistemas. En el primero, los países trasladan los precios domésticos con cierta automaticidad el precio externo. Esos no tienen problemas de subsidios a los combustibles, porque realmente van al día en la actualización de los precios del mercado interno y externo. Por el contrario, hay países como Colombia donde un fondo es el que asume la diferencia entre esos precios. Este último mecanismo acumula costos fiscales grandes cuando dichos precios se distancian mucho, por lo que se genera un déficit”, explicó Juan Camilo Restrepo, exministro de Minas y Energía de Colombia.

De esta manera, ese país no cuenta con un mecanismo definido para controlar los precios, pero sí ejerce una presión estatal hacia las petroleras con el fin de poner un tope a lo que pagan los consumidores. Un modelo parecido es aplicado en otros países como El Salvador, Panamá, Honduras y Costa Rica.

Por otro lado, en el caso de Argentina, no existe un subsidio formal. El control de los precios de la gasolina y el diésel se hace a través de una intervención en el mercado, donde la principal petrolera, YPF, es controlada por el Estado.

Por ejemplo, Brasil, la mayor potencia de Latinoamérica, aprobó este año un proyecto de ley que recortaría fuertemente los impuestos a los combustibles, en particular a la gasolina. No obstante, según medios de ese país, el proyecto ha sido cuestionado, pues buscaría impulsar las posibilidades de reelección del presidente Jair Bolsonaro.

¿Son viables los subsidios?

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los gobiernos gastan cerca de US$423.000 millones cada año para subsidiar el consumo de combustibles fósiles. Y esto significa, según el organismo, que por cada dólar comprometido para mitigar los efectos de la crisis climática, se gastan cuatro dólares en subsidios a los combustibles fósiles.

Pradeep Kurukulasuriya, director del departamento de Naturaleza, Clima y Energía del PNUD, advirtió que subsidiar los combustibles fósiles según las prácticas actuales no muestra un uso racional del dinero público.

“El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que 5,9 billones de dólares es efectivamente el reflejo real de los costos ambientales y los impuestos al consumo no percibidos (subsidios implícitos). Y, además de las distorsiones del mercado y una serie de otras ineficiencias, lejos de ayudar a los más pobres, estos subsidios beneficiaron desproporcionadamente a quienes menos lo necesitan”, expresó el funcionario.

Por el contrario, para Carlos Vasco, profesor de economía de la Universidad de Antioquia, este tipo de subsidios a través de fondos, como el Fepc, no es que estén mal, el problema es cuando el monto del subsidio es de gran tamaño.

“El esquema del Fepc es algo positivo, porque busca tener un precio que no cambie bruscamente. El problema no es el subsidio, sino que el monto sea ilimitado o de un tamaño muy grande. Es un tema de política económica”, dijo Vasco.

Y agregó que aunque un ‘papá Estado’ puede regular los precios para que no se disparen, también debe quedarse con alguna porción de esos recursos cuando los precios internacionales descienden.

“El dilema es que mucha gente pide que cuando se disparen los costos de la gasolina en el mercado externo, en su país no se suban, pero cuando afuera bajen, piden que también mermen en su país. Quieren rigidez si los precios van al alza, pero reclaman merma cuando van la baja. Así no funciona, porque entonces se dejarían de hacer cosas que estaban planeadas como puentes, escuelas, etc, por subsidiar la gasolina, una ayuda estatal de la cual también se benefician sectores privilegiados”, apuntó Vasco.