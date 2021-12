Kairos Restaurante Bar nació en una clínica de Antioquia, cuenta Daniel Felipe Pérez, su fundador. Mientras se recuperaba de una grave enfermedad se ideó un proyecto que le diera para vivir y que le permitiera fusionar dos de sus pasiones: el cerdo y la cocina.

“Estuve dos años en la clínica y me preguntaba constantemente qué iba a hacer. Yo era campesino, tenía cerdos y trabajaba el campo, pero ya no podía volver a una finca porque las defensas de mi cuerpo ya no me daban. Así que me dio por querer montar un restaurante, pero quería que fuera distinto a los demás. Empecé a indagar e investigar y por cosas de la vida me encontré a un chef muy teso, le conté del proyecto y le gustó”, comentó Pérez.