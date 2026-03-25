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Industria musical rompió récord: ingresos alcanzaron US$31.700 millones en 2025

El negocio global de la música vive su mejor momento en décadas: impulsado por el streaming, el sector superó los 31.700 millones de dólares y completó 11 años consecutivos de crecimiento, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica.

  • El streaming representa cerca del 70% de los ingresos de la industria musical a nivel mundial. FOTO: GETTY
    El streaming representa cerca del 70% de los ingresos de la industria musical a nivel mundial. FOTO: GETTY
  • El streaming por suscripción domina el mercado musical y redefine el consumo global. FOTO: CORTESÍA
    El streaming por suscripción domina el mercado musical y redefine el consumo global. FOTO: CORTESÍA
  • Taylor Swift lidera ventas globales mientras la música enfrenta fraude con IA. FOTO: GETTY
    Taylor Swift lidera ventas globales mientras la música enfrenta fraude con IA. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 2 horas
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La industria musical global no solo se recuperó, sino que está viviendo su mejor momento en más de dos décadas.

Según el más reciente informe de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, el sector alcanzó en 2025 ingresos por 31.700 millones de dólares, una cifra récord que consolida 11 años consecutivos de crecimiento y marca el nivel más alto desde finales de los años 90.

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Industria musical global alcanza récord histórico impulsada por el streaming

El crecimiento de la música grabada tiene un protagonista claro: el streaming. De acuerdo con el reporte, los ingresos por este modelo, incluyendo suscripciones y versiones con publicidad, superaron los 22.000 millones de dólares, equivalentes al 69,6% del mercado global.

En particular, el streaming por suscripción se consolidó como el motor principal, con más de 837 millones de usuarios pagos en todo el mundo, lo que evidencia un cambio estructural en la forma en que las personas consumen música.

Este modelo, además de ampliar el acceso, ha reducido barreras de entrada para artistas de distintas regiones, intensificando la competencia global por la atención de los oyentes.

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Latinoamérica lidera el crecimiento de la industria musical en el mundo

El streaming por suscripción domina el mercado musical y redefine el consumo global. FOTO: CORTESÍA
El streaming por suscripción domina el mercado musical y redefine el consumo global. FOTO: CORTESÍA

Uno de los datos más llamativos del informe es el protagonismo de la región. Latinoamérica se posicionó como el mercado de mayor crecimiento a nivel global, con un aumento del 17,1% en sus ingresos durante 2025.

El dominio del streaming en la región es absoluto: representa el 88,1% de las ganancias totales. Este impulso ha llevado a que países como Brasil y México escalen posiciones en el ranking mundial, ubicándose en el octavo y décimo lugar, respectivamente.

Mientras tanto, Estados Unidos se mantiene como el mayor mercado musical del mundo, con una participación del 38,7%, seguido por Japón, donde los formatos físicos aún conservan una fuerte presencia.

El vinilo revive y crecen los formatos físicos en plena era digital

En medio del dominio digital, los formatos físicos han sorprendido con un repunte. En 2025, este segmento creció un 8%, revirtiendo la tendencia a la baja de años anteriores.

El vinilo fue el gran protagonista, con un incremento del 13,7% en sus ventas, impulsado por consumidores que buscan experiencias más tangibles y coleccionables.

Este fenómeno también se explica por una especie de “fatiga de suscripciones”, especialmente entre audiencias jóvenes, que están redescubriendo formatos tradicionales como una forma de conexión diferente con la música.

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Taylor Swift lidera el mercado global por cuarto año consecutivo

Taylor Swift lidera ventas globales mientras la música enfrenta fraude con IA. FOTO: GETTY
Taylor Swift lidera ventas globales mientras la música enfrenta fraude con IA. FOTO: GETTY

En el frente artístico, el dominio sigue teniendo un nombre propio: Taylor Swift. La artista fue nuevamente la más vendida del mundo, consolidando su impacto global.

Su álbum The Life of a Showgirl lideró las listas en múltiples formatos, mientras que el sencillo más vendido fue “APT.”, de ROSÉ y Bruno Mars.

Fraude con inteligencia artificial: el nuevo desafío del negocio musical

Pese a los resultados positivos, la industria enfrenta riesgos crecientes. Uno de los principales es el fraude en plataformas digitales mediante reproducciones artificiales generadas con inteligencia artificial.

Servicios como Deezer reportaron recibir más de 60.000 pistas diarias creadas con IA en 2026, de las cuales el 85% fueron consideradas fraudulentas.

Desde la IFPI advierten que estas prácticas desvían ingresos que deberían llegar a artistas y actores legítimos de la industria. Por ello, las discográficas ya están impulsando acciones legales en países como Brasil, Alemania y Francia.

El balance general sigue siendo positivo. Además del streaming, otras fuentes de ingreso también aportan al crecimiento, como los derechos de interpretación, que alcanzaron 2.900 millones de dólares, y los formatos físicos, que retomaron impulso.

Sin embargo, segmentos como las descargas digitales y la sincronización continúan en descenso, lo que refleja una transformación profunda del negocio.

Para Victoria Oakley, el reto está en proteger la creatividad humana en un entorno cada vez más digitalizado, sin frenar la innovación.

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