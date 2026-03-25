Industria musical rompió récord: ingresos alcanzaron US$31.700 millones en 2025

La industria musical global no solo se recuperó, sino que está viviendo su mejor momento en más de dos décadas. Según el más reciente informe de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, el sector alcanzó en 2025 ingresos por 31.700 millones de dólares, una cifra récord que consolida 11 años consecutivos de crecimiento y marca el nivel más alto desde finales de los años 90. Le puede interesar: El primer fraude penal con IA, que sacudió a Spotify, Apple, Amazon y YouTube, desvió 8 millones de dólares en regalías

Industria musical global alcanza récord histórico impulsada por el streaming

El crecimiento de la música grabada tiene un protagonista claro: el streaming. De acuerdo con el reporte, los ingresos por este modelo, incluyendo suscripciones y versiones con publicidad, superaron los 22.000 millones de dólares, equivalentes al 69,6% del mercado global. En particular, el streaming por suscripción se consolidó como el motor principal, con más de 837 millones de usuarios pagos en todo el mundo, lo que evidencia un cambio estructural en la forma en que las personas consumen música. Este modelo, además de ampliar el acceso, ha reducido barreras de entrada para artistas de distintas regiones, intensificando la competencia global por la atención de los oyentes. Lea más: Blessd, Ryan Castro y hasta Karol G: colaboración de artistas urbanos con marcas dispara ventas hasta en un 40% en Colombia

Latinoamérica lidera el crecimiento de la industria musical en el mundo

El streaming por suscripción domina el mercado musical y redefine el consumo global. FOTO: CORTESÍA

Uno de los datos más llamativos del informe es el protagonismo de la región. Latinoamérica se posicionó como el mercado de mayor crecimiento a nivel global, con un aumento del 17,1% en sus ingresos durante 2025. El dominio del streaming en la región es absoluto: representa el 88,1% de las ganancias totales. Este impulso ha llevado a que países como Brasil y México escalen posiciones en el ranking mundial, ubicándose en el octavo y décimo lugar, respectivamente. Mientras tanto, Estados Unidos se mantiene como el mayor mercado musical del mundo, con una participación del 38,7%, seguido por Japón, donde los formatos físicos aún conservan una fuerte presencia.

El vinilo revive y crecen los formatos físicos en plena era digital

En medio del dominio digital, los formatos físicos han sorprendido con un repunte. En 2025, este segmento creció un 8%, revirtiendo la tendencia a la baja de años anteriores. El vinilo fue el gran protagonista, con un incremento del 13,7% en sus ventas, impulsado por consumidores que buscan experiencias más tangibles y coleccionables. Este fenómeno también se explica por una especie de “fatiga de suscripciones”, especialmente entre audiencias jóvenes, que están redescubriendo formatos tradicionales como una forma de conexión diferente con la música. Conozca también: ¡Hasta más de US$500 millones! Esto es lo que genera Bad Bunny por reproducción solo en Spotify

Taylor Swift lidera el mercado global por cuarto año consecutivo

Taylor Swift lidera ventas globales mientras la música enfrenta fraude con IA. FOTO: GETTY

En el frente artístico, el dominio sigue teniendo un nombre propio: Taylor Swift. La artista fue nuevamente la más vendida del mundo, consolidando su impacto global. Su álbum The Life of a Showgirl lideró las listas en múltiples formatos, mientras que el sencillo más vendido fue “APT.”, de ROSÉ y Bruno Mars.

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