Industria musical rompió récord: ingresos alcanzaron US$31.700 millones en 2025

La industria musical global no solo se recuperó, sino que está viviendo su mejor momento en más de dos décadas.
Según el más reciente informe de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, el sector alcanzó en 2025 ingresos por 31.700 millones de dólares, una cifra récord que consolida 11 años consecutivos de crecimiento y marca el nivel más alto desde finales de los años 90.
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