La angustia de tener la facturación casi en ceros, propició que Mercedes Campuzano se ingeniera una campaña para mover las ventas en mayo de 2020, mes en el que Colombia vivió el primer Día de Madres en el marco de la pandemia. Lanzó una promoción que los seguidores no querían desaprovechar. Sin embargo, para ese entonces, el comercio electrónico en el país no estaba bien preparado para atender una alta demanda de usuarios al mismo tiempo. El software de Mercedes no tenía la elasticidad ni la inteligencia suficiente para aprobar ventas con base en el número exacto de zapatos y accesorios disponibles. Por esa razón, se sobrevendió el número de artículos en inventario y tuvo que lidiar con una crisis de reputación, pues la estaban señalando de incumplir la entregas. Entonces, se comunicó con los clientes y los resolvió. Hoy día, el 30% de todas las ventas se hacen a través de la plataforma, antes solo era el 5%.