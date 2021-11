Una de las promesas que ha hecho Jaime Gilinski en declaraciones a medios de comunicación es que mejorará la posición que tiene el Grupo Nutresa en el mercado internacional. El banquero argumenta que, pese a su innovación y excelentes productos, el valor de acción de la holding de alimentos ha caído en dólares más del 52% en los últimos diez años.

“El accionista no ha sido retribuido desde el punto de vista económico”, afirmó Jaime Gilinski, en conversación con EL COLOMBIANO. Aunque este insistió que desde el punto de vista gerencial, el Grupo Nutresa ha sido exitoso, dicha trayectoria, en sus palabras, no se ha reflejado en el mercado.

“Los accionistas no han tenido beneficios en la valorización de su acción, ni en sus dividendos, y es por eso que nosotros hemos hecho una oferta, con una prima del 40%”. Esta, entonces, es la promesa de Gilinski, quien afirmó que la estructura de la compañía, que ajusta muchos años, podría explicar el problema de la cotización accionaria en el mercado.

Publicidad

“(...) Esta imbricación de participaciones lo que ha hecho es que la acción de Nutresa no tenga nitidez, que no haya tenido la plusvalía que otras empresas sí han tenido en la bolsa. Con este cambio lo que vamos a lograr es darle a la compañía la oportunidad de crecer no solo en los mercados en que está sino en otros países donde hoy no está”, afirmó el banquero que hoy comanda la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por Nutresa.

Al respecto, también en conversación con EL COLOMBIANO, Gonzalo Pérez, presidente del Grupo de Inversiones Suramericana —empresa eje del Grupo Empresarial Antioqueño con Nutresa y Argos—, contrapunteó: “Es bueno recordar que hoy el Grupo Nutresa es una compañía global, con marcas presentes en 78 países, incluyendo operaciones en Asia”.