No obstante, la tercera OPA por acciones de Nutresa se mantendrá sobre la mesa hasta el próximo 16 de mayo, pagando US$12,58 por cada acción a quienes decidan vender los títulos.

Pese a esos argumentos de Gilinski, la asamblea extraordinaria de accionistas de Sura, celebrada ayer en el Country Club de Ejecutivos de Medellín, no levantó los posibles conflictos de interés que recaen sobre cinco de los siete miembros de la junta, dejándola sin quorum para que discuta y tome una decisión sobre si se acepta o no la oferta.

La presencia de Jaime Gilinski esta semana en las asambleas extraordinarias de accionistas de los grupos Argos y Sura, así como sus intervenciones en dichos espacios, muestran que hará valer los porcentajes de la propiedad, mayores al 30%, que ha alcanzado en esas sociedades del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Todo indica que no desistirá en el objetivo que planteó en noviembre pasado de controlar al conglomerado de alimentos Nutresa.

Las reacciones

Una vez terminó la asamblea Gabriel Gilinski solicitó la realización una reunión inmediata del órgano directivo para considerar y tratar las observaciones hechas por el accionista en la asamblea, o sea su papá.

Pero, Jaime Bermúdez, presidente de la junta de Sura, sugirió buscar otro momento para realizar la sesión solicitada por Gabriel Gilinski, ya que debía atender otros compromisos fuera de Medellín.

Publicidad

A su turno, Gonzalo Pérez, presidente de Grupo Sura, señaló que en virtud del gobierno corporativo la falta de quorum en la junta impide que se tome una decisión frente a la tercera OPA, pero insistió en que el órgano directivo sigue ocupándose y atendiendo otros asuntos y proyectos de la compañía.

“Estamos respetando la solicitud que hace Jaime Gilinski, pero será decisión de la junta, cuando puede reunirse, de pensar si hay alternativas o no para atender las inquietudes planteadas”, respondió Pérez, quien enfatizó en que “en la primera OPA y en la segunda operó la junta directiva (decidiendo no aceptarla), pero en esta tercera oferta y dada la nueva composición de la junta no tiene el quorum para deliberar y decidir”.

Igualmente, enfatizó en que los lineamientos del gobierno corporativo definen que cuando la junta directiva no tiene quorum para deliberar y decidir, no se decide sobre el negocio que está puesto en consideración.

Publicidad

Posterior a esto, se conoció que Jaime Gilinski, que es el principal accionista de Sura con el 31,5%, exigió que se convocara una nueva asamblea extraordinaria en la que se decida si Sura vende o no su participación en la holding de alimentos.

En el orden del día propuesto están tres puntos claves: el primero es la “presentación de un informe pormenorizado de la junta directiva a la asamblea de accionistas sobre toda la información y los elementos de juicio que han tomado en consideración para deliberar y decidir en relación con la participación de la compañía en las dos OPA que hasta la fecha ha lanzado Nugil”.

El segundo aspecto importante es que sea en el seno de esa asamblea extraordinaria donde se decida aceptar o no la oferta de adquisición.

Y en la solicitud, Gilinski también hizo explícita su exigencia de que esta asamblea se realice antes del 6 de mayo, teniendo en cuenta que la tercera OPA finaliza el 16 de ese mismo mes.

Expertos consultados por EL COLOMBIANO señalaron que la actuación de Gilinski, en el sentido de requerir una nueva asamblea extraordinaria, es pertinente toda vez que tiene una participación relevante en la propiedad de Sura, mayor al 25% de las acciones en circulación, y que los administradores deben cumplirla, tal como lo establecen los estatutos de la empresa.

Aunque al cierre de esta edición no se conocía una determinación oficial de Sura, ni la respuesta a la convocatoria de una nueva asamblea, se da por descontado que se hará la citación para atender el derecho que le asiste a Gilinski, en hora y lugar por definirse.

Si bien la pretensión del banquero apunta a que sea la asamblea la que decida sobre la OPA, consultores empresariales sugirieron que tal vez se esté pasando por alto que los asuntos referidos a las potenciales ventas de inversiones de portafolio, en este caso las acciones de Nutresa, son potestad de la junta directiva y no de la asamblea de accionistas, por lo que sería necesaria una reforma de estatutos.

Otra determinación que se espera es la que adopten los miembros independientes de la junta directiva de Grupo Argos, quienes el martes tras la asamblea extraordinaria de accionistas quedaron encargados de fijar si esta compañía enajena o no las acciones que tiene en Nutresa.

A este grupo —conformado por Rosario Córdoba, Armando Montenegro, Jorge Alberto Uribe, Claudia Betancur y Ana Cristina Arango—, Jaime Gilinski lo interpeló recordándole que no puede actuar en grupo, y que la oferta hecha por Nutresa hay que mirarla únicamente en beneficio de los accionistas de Grupo Argos, incluyendo a todos los minoritarios, y los fondos de pensiones.