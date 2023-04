“Esperamos una respuesta amable de la Presidencia”: gerente de Fedecafé

Las horas posteriores a su nombramiento han sido agitadas por cuenta de los mensajes de descontento que a través de Twitter ha enviado el presidente Gustavo Petro, pero su férrea convicción por trabajar en pro de las 542.000 familias productoras de la mano del Gobierno lo llevó a enviar el viernes una carta de petición de audiencia con el mandatario y sus ministros.

“Esperaremos una respuesta amable de la Presidencia. Estamos con todo el deseo de trabajar con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y los jefes de las demás carteras”, le contó Bahamón a EL COLOMBIANO.

El dirigente gremial detalló su agenda de trabajo para las próximas semanas, y aspectos de lo que será su gestión al frente de una entidad de más de 95 años de existencia.

Usted en alguna época (2015) aspiró a la Alcaldía de Neiva, ¿en qué se pareció ese proceso al que lo acaba de llevar a la gerencia de la Federación?

“He trabajado 25 años en la empresa privada. Tuve una experiencia personal, a partir de la invitación de un tío materno que se enfermó de cáncer y me pidió renunciar a Sony para trabajar en la empresa familiar. Él falleció y estando en Neiva no vi el progreso y sí una ciudad estancada, así que por naive, o sea ingenuo, traté de aportarle a la política local. No lo logré porque ese es un mundo muy complejo y volví al sector privado. Pero, la campaña a la alcaldía de Neiva no se pareció en nada a la que se hizo para la Federación, en esta ocasión la democracia y la transparencia siempre acompañó a los aspirantes”.

¿Cuántos votos sacó para la alcaldía de Neiva?

“Como 17.000 y el ganador sacó más de 60.000, esa fue una tunda. Pero, en la elección para la gerencia de la Federación hubo unanimidad”.

¿Cuál es la hoja de ruta a partir del martes?

“Desde el día de la elección, el jueves, empezamos la tarea celebrando el primer Comité Directivo. El viernes estuve conociendo los equipos de trabajo. Habrá unas dos semanas para una inmersión completa en el holding de empresas que tiene la Federación para conocer su realidad, retos y oportunidades”.

Durante el recorrido por el país, usted advirtió que el sistema de cooperativas cafeteras está debilitado y que es necesario un crédito para apalancarlas...

“Debemos hablar con el Ministerio de Hacienda para encontrar la herramienta que genere una oxigenación de ese sistema, que hoy tiene unas vicisitudes por la coyuntura de las materias primas en los últimos 18 meses, y lo que ha hecho que muchas de ellas tengan problemas financieros. Se debe buscar un crédito de largo plazo y baja tasa de interés para que las cooperativas que brindan el servicio de garantía de compra del café, fin único y último de la Federación, no vaya a tener tropiezos. La tarea que ha desarrollado la Federación en sus 96 años ha estado de la mano del Gobierno, lo que le ha permitido a esta entidad no gubernamental trabajar por el desarrollo económico”.

¿De su plan gerencial de la Federación hace parte una reestructuración de la entidad?

“No hablemos de reestructuración, pero uno tiene que estar siempre dispuesto en estas y todas las compañías a mirar las condiciones de mercado y basado en eso adaptar estructuras para tomar partido de las oportunidades. Esa es una constante en las empresas del mundo y debe serlo en la Federación Nacional de Cafeteros”.