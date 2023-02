Parte del gasto de la temporada de fin de año, según Raddar, se realiza por medio del crédito, por lo que en los primeros meses del año una porción del ingreso de los hogares se destina al pago de deuda y esto también afecta la capacidad de compra. Además, se debe tener en cuenta que las altas tasas de interés ya están desincentivando los préstamos para el consumo.

Si bien el salario mínimo subió 16% para 2023, el ajuste no ha sido suficiente a la hora de amortiguar los elevados precios que los colombianos están pagando para cubrir las necesidades más básicas. Cabe anotar que, en enero, la inflación anual fue de 13,25% y sigue desbordada, pues la meta del Banco de la República apunta a que no pase del 3%, de manera que no castigue el bolsillo de las familias y no haya un golpe a la economía.