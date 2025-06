“Aguardiente Antioqueño no ha podido entrar a nuevos departamentos, pese a decisión de la Corte”: Esteban Ramos

No obstante, para la FLA, que tiene el 57% del mercado con su Aguardiente Antioqueño, ha sido particularmente difícil, porque tras cuatro meses de que la Corte se pronunciara no ha logrado entrar a ninguno de los ocho departamentos que planea.

“¿Qué pasó? Tres de esos departamentos, Chocó, Cundinamarca y Cauca nos negaron el permiso aduciendo que no había un fallo de fondo y que no era suficiente el comunicado de la Corte, siendo que este era vinculante. Inclusive, hay departamentos que hasta ahora no nos han dado ningún permiso, no con las razones de los tres mencionados, sino porque nos pidieron 60 días más para contestar, violando flagrantemente la ley porque los términos son claros y se deben cumplir.

Entonces, al momento la Fábrica de Licores de Antioquia no ha podido entrar a ningún departamento donde ha hecho la solicitud. El viernes ya salió el fallo”.