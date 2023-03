“La comida no se financia”: analistas explican los riesgos del recorte de tasas de interés que anunciaron los bancos

Por ejemplo, para el analista financiero, Andrés Moreno, siempre será peligroso incentivar el uso de tarjetas de crédito para gastos como vacaciones, comida o lujos.

“La tarjeta de crédito sí se puede usar para comprar el mercado, pero como un medio de pago a una sola cuota, porque la comida no se financia. Si no tienes para comer, hay un problema o de ingresos o de gastos, algo que las deudas no van a resolver. Muy mal que se promueva la financiación de bienes básicos como el mercado. No se debe motivar masivamente al uso de este tipo de tarjetas para incrementar el consumo”, señaló Moreno.

Y agregó que la poca educación financiera hace que las personas crean erróneamente que tener una tarjeta de crédito significa más capacidad de ingresos y de ahorro.

A su turno, Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa, explicó que los bancos comerciales tomaron esta decisión de recortar sus tasas para evitar que la cartera (los préstamos que han colocado) se deteriore y la mora se eleve, ya que el nivel de tasas de interés es el más alto desde los años 90.