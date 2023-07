La historia detrás del lote de café importado que burló todos los controles de la Federación de Cafeteros

Y agregó que es esto es grave, pues la promesa de valor de Buendía es que su café es 100% producido en tierras colombianas.

“Ahí lo que se está investigando es hasta dónde no vimos y hasta dónde no quisimos ver, porque la corrupción no se da solo en los gobiernos sino también en las empresas privadas. Hubo alguien en la cadena que no se dejó comprar y ese fue el que alzó la mano (...) Las preguntas que quedan son, ¿qué pasó con los estrictos controles de Almacafé? ¿Cómo ese café pasó esos filtros sin novedad? Hay que responder por el ruido que se generó, porque aunque este no es un café que no se pueda consumir, nosotros desde la Federación no lo podemos trabajar por nuestra promesa de valor”, apuntó la fuente a este diario.

Esta negociación le supuso pérdidas a la Federación por unos $14.300 millones.

Por el momento, según fuentes consultadas por este diario, el comerciante Guillermo Pineda tiene una demanda penal presentada por Almacafé por estafa. Y aunque por estos días estuvo “perdido”, ya se presentó ante el juzgado y compareció.