La negociación en la que venían trabajando una empresa colombiana y otra venezolana para importar gas a Colombia desde el vecino país tuvo un revés por causa de un escándalo de corrupción y, este sábado 25 de marzo, habrían tomado la decisión de frenar el proceso.

Prodata Energy C.A e Integral Energy Plus S.A.S, desde hacía algunos meses, adelantaban procesos de negociación, pero se frenaron luego de que se conociera que Bernardo Arosio, accionista de Prodata Energy C.A., había sido detenido por estar presuntamente envuelto en un escándalo de corrupción, y que también podría tener nexos con una red de prostitución, según un comunicado de la Fiscalía General de Venezuela.

Es por esto que para evitar problemas mayores, la Integral Energy Plus S.A.S decidió no continuar con el proceso y, así, proceder con la disolución y liquidación inmediata de la sociedad que tenían.

“Si bien es cierto Bernardo Arosio no tiene ninguna participación en Integral Energy Plus S.A.S., su calidad de socio en Prodata Energy C.A., de la cual es accionista uno de los accionistas de Integral Energy Plus S.A.S. hace inviable seguir adelante con el proyecto que se venía adelantando para la importación de gas de Venezuela a Colombia”, señala una misiva enviada por Integral.