Estas son las 15 empresas más incluyentes de Colombia

Según el sondeo, las compañías más incluyentes de Colombia:

1. Google Colombia

2. Movistar

3. IBM

4. Ecopetrol

5. Johnson & Johnson

6. Scotiabank Colpatria

7. Sodexo

8. Teleperformance

9. Sodimac

10. Cenit

11. Dow Chemical

12. Gran Hyatt

13. Ocensa

14. WOM

15. Banco Popular

Daniel Castelblanco, gerente de Marketing de Google Shopping en Europa y líder de Pride at Google Colombia, aseguró que en su compañía, “las políticas claras, entrenamientos y espacios de participación son claves para garantizar que todos los empleados, y en particular los de grupos tradicionalmente subrepresentados, experimenten Google como un lugar de trabajo inclusivo. Más de 35.000 empleados a nivel mundial participan en Employee Resource Groups (ERG) y en Colombia decenas de empleados se han vinculado activamente en ERGs como Women at Google (género) y Pride at Google (inclusión LGBTQ+). Además, fuimos cofundadores de la red corporativa Pride Connection Colombia, y seguimos comprometidos con diversas iniciativas en favor de la inclusión de la población LGBTQ+ en el país”.

Por su parte, Mónica Lemoine, vicepresidente del Centro Nacional de Consultoría, compartió los resultados del estudio que se realizó entre las principales empresas del país y explicó que aunque hay importantes avances con respecto a temas de género, todavía hay grandes brechas por cerrar: en 2020 alrededor de 2 de cada 5 trabajadores dijo sentirse discriminado en su ambiente laboral por su diversidad sexual, género, raza, creencias políticas y religiosas, entre otras causas.