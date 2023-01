Por un lado la ministra parece estar tratando de dar sustento a una decisión política —la de no otorgar nuevos contratos de exploración—, pero por otro comete errores de juicio al sostenerse en equivocaciones que ya han sido claramente señaladas por los conocedores del tema. Un ruido que puede perjudicar no solo al gobierno de turno, sino al país frente a la inversión extranjera y al mercado en general.

“Entonces no sé en qué momento cambió esa visión de la ANH , que además, tengo entendido, aparte de haber entregado la información que reposa no fue consultada ni contribuyó a la redacción de ese informe”, dijo el exfuncionario.

En dicho encuentro con medios, además de utilizar términos muy desobligantes para referirse a sus subalternos y a los actores de la industria que la han criticado, la funcionaria indicó que el contenido del informe en el cual se sustenta para afirmar que Colombia no necesita nuevos contratos de explotación petrolera, no es un informe de reservas, sino “un documento que expone cifras potenciales para tener conversaciones propositivas, unificar cifras del sector, comprender cuáles son los contratos en fase cero y suspendidos y entender que, además de las reservas probadas, hay otros recursos de los cuales se beneficiaría el país”.

Además, el exfuncionario indicó que tampoco se entiende de dónde saca la ministra que los nuevos contratos ya no son necesarios, “porque el informe tiene unas ponderaciones que no están justificadas en ninguna parte, así que es un número arbitrario, escogido por alguien que no fue ni de la ANH ni hasta donde tengo entendido de la Dirección de Hidrocarburos, ni del Viceministerio, alguien cogió unas cifras y las utilizó como cálculos de servilleta, pero no están sustentadas porque los recursos contingentes están sujetos a una serie de contingencias, que cada una es diferente de la otra y necesita un análisis especial que no se hace en dos meses, ¿cuál es la contingencia?, de falta de infraestructura, o de falta de mercado, o de licencia ambiental, o de seguridad o ¿de qué?, cada contingencia es diferente”.

Responsabilidad de los técnicos

De igual manera, Vélez subrayó que el Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles cuenta con la validación de los técnicos que participaron en su elaboración, en el cumplimiento de sus funciones.

“Es de aclarar que ni el Ministerio, ni su Ministra, falsificaron la firma de ningún funcionario de la Entidad. Tampoco han entregado información errónea de cifra alguna”, reiteró la jefe de la cartera minero energética.

La afirmación de la funcionaria llama la atención del propio Zamora, quien señaló que “hasta donde yo supe, las personas que están citadas como coautoras en el informe no fueron consultadas en el análisis”. Y agregó que los vicepresidentes de la ANH entregaron información solicitada por el Ministerio “y tal vez eso justificaría que pusieran su nombre en el informe porque entregaron los datos base, pero no participaron en el análisis ni en las conclusiones”.

Al respecto, la ministra explicó a los periodistas que el citado informe es un documento de carácter institucional que pertenece al Ministerio de Minas y Energía y en la página 2 se realiza un reconocimiento protocolario de las autoridades del sector, iniciando por el señor Presidente, cabeza de nuestro Gobierno; la ministra y la viceministra como líderes de la cartera; y, finalmente, a quienes colaboraron en asuntos relacionados con asesoría, información, diseño y diagramación.