“Las trabajadoras manifestaron su inconformidad con respecto a presuntos descuentos ilegales al momento de utilizar baños. De igual forma, en el momento en que les llega el periodo, según manifiestan, deben usar paños desechables para no generar descuentos en nómina por ausencia del puesto de trabajo”, agregó el comunicado.

Entonces, desde ese despacho c ompartieron un comunicado en el que hablaron de 26 hallazgos durante una sola visita realizada el 19 de octubre. Sin embargo, allí mismo dice que las presuntas irregularidades no fueron detectadas directamente por los observadores; “el equipo de inspectores dejó anotación en el acta mencionada sobre una queja de las trabajadoras”.

El ruido empezó a partir de unas declaraciones lanzadas por Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, quien afirmó que “se ha encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. Por ejemplo, no tienen el tiempo para ir al baño”.

Una denuncia poco convencional detonó en una polémica que no para: un grupo de trabajadoras adscritas a Seatech Internacional (productora de Van Camp’s) aseguró que estaban usando pañales en sus puestos de trabajo para no ir al baño y evitar supuestos descuentos en sus pagos por el tiempo de ausencia.

De acuerdo con su declaración, este tiempo es descontado por la empresa, lo que al final de mes puede quedar como días no laborados, pese a que desarrollen sus actividades diariamente.

Según declaró, las operarias están usando pañal desechable “porque nos descuentan en los salarios la ida al baño . Eso nos está produciendo enfermedades a futuro (...) entonces por eso, no más violación a los derechos de las mujeres”.

Sin embargo, en escena apareció otra central obrera, Sintramar, que asegura tener más de 1.300 afiliados de la compañía y se declaró sorprendido con las afirmaciones de la ministra.

“Le solicitamos a la ministra que investigue con mucho más rigor el tema aquí en la planta. Para eso la invitamos a que hable con nosotros, el sindicato mayoritario de la compañía”, comunicó el sindicato.

Y agregó: “No es cierto que a las trabajadoras no se les deja ir al baño, no sabemos de donde salió esa información que a todas luces es malintencionada y trata de perjudicar a una industria que emplea aproximadamente a 1.800 trabajadores cartageneros”.

Inclusive, en la pelea se metieron otras operarias de base que desmintieron las afirmaciones de sus compañeras. Una de ellas fue Marta Cuadrado, quien aseveró que lleva 16 años en la empresa.