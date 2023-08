La joyera colombiana de las celebridades abrió tienda en Medellín

“Primero, ¿quién no quiere tener algo en Medellín? Aquí todo es divino, el clima es espectacular, la gente increíble. Aquí tengo mi taller de producción y comencé a venir mucho. El 60% de la mano de obra de mi empresa es paisa , entonces tengo un vínculo con los paisas que he ido afianzando. Y entre más venía, me di cuenta que muchas de mis clientas afuera preguntaban dónde comprar las piezas en Medellín, se está convirtiendo en una ciudad internacional, esto está lleno de extranjeros. Entendí que si mi planta y mi producción está acá, ¿por qué no abrir una tienda que responde totalmente a la demanda y a lo que la ciudad le apuesta?”.

“Cuando estaba en Nueva York la marca aparecía en diferentes lugares y conocí a personas que les gustaban mi trabajo. Además, los estilistas de moda comenzaron a saber de mí y decidían usar las joyas. Instagram también ha sido una herramienta increíble, por ahí me han contactado, me dicen que las quieren para sus clientas y cuando me doy cuenta quién es esa clienta, pues son estas mujeres”. (Risas)

“Como son joyas que hablan mucho de lo que sienten la mujer o el hombre que se las ponen, entonces s on personas con un lenguaje muy definido, muy personal, que no tienen miedo a hablar en voz alta. Son joyas hechas para las personas que quieren hablar duro, llamar la atención”.

¿Por qué el gusto por la joyería?

“En general siempre he tenido un gusto por la moda, desde niña me hacía mi propia ropa y adornos, me hacía sombreros y joyas, claro todo de fantasía. Siempre fue un gusto personal desde lo que era para mí esa expresión de quién soy yo a través de lo que me pongo, por eso me hacía algo que fuera ese signo que demostrara que yo tenía un lenguaje propio y las joyas son muy divertidas, una manera de cambiar el look muy fácil”.

¿Cómo es el proceso creativo de Paula Mendoza?

“Yo diseño todas las joyas. El proceso de inspiración pasa de diferentes maneras, porque a veces puedo estar pensando en un café viendo gente y me llegan las ideas, o en un viaje o visitando una galería de arte o en un concierto. La mente creativa funciona de maneras muy extrañas. Ya cuando tengo que diseñar la colección, me siento en el estudio en mi casa y pinto cómo me gustaría verme, adornarme y todos esos sentimientos que comienzan a pasar por mi cabeza son los que pinto”.

Han hecho un trabajo interesante con varias fundaciones

“Con Blue Índigo de la isla de San Andrés sacamos una colección de resina reciclada y donamos el 10% de las ventas a la fundación, la primera donación fue de 15 millones de pesos y la segunda será una maquinaria que ellos necesitan para proteger los corales. Otra alianza que hicimos fue con Best Buddies Colombia que ayuda a personas con síndrome de down y deficiencias cognitivas, mi hermano menor, Juan Pablo, hace parte de la fundación hace nueve años y entonces nos vinculamos y la idea es contratar más personas que hagan parte de la ONG. En los próximos días también comenzaremos a comunicar una alianza con la fundación It Gets Better que trabaja por la inclusión”.

Para saber más

Más detalles de la tienda en Medellín

Esta primera tienda física de la marca de joyas Paula Mendoza en Medellín está ubicada en El Poblado (carrera 37 #10-35, segundo piso). En este espacio de 20 metros cuadrados los visitantes encuentran los diseños icónicos de la marca que incluyen earcuffs maximalistas y collares grandes, voluminosos y femeninos que se basan en la filosofía de la armadura, es decir, piezas que producen en las personas de alguna manera una sensación de empoderamiento y sofisticación. La apertura de esta nueva tienda en la ciudad genera 36 empleos, entre directos e indirectos.