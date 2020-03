¿Qué significa que los supermercados se autorregulen?

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) anunció que los comercios, desde supermercados, tiendas, farmacias y demás, tomarán medidas de autorregulación para atender la crisis provocada por el coronavirus.

Esto no significa de ninguna manera que vayan a cerrar, sino por el contrario muestra un interés profundo en el abastecimiento de las ciudades y se hizo un llamado para que los alcaldes y gobernadores excluyan de sus medidas de toque de queda la cadena que permitirá que los bienes lleguen a las tiendas para el consumidor final.

“Hoy queremos hacer un acuerdo para comprometernos con los esfuerzos del Gobierno en el manejo de la crisis de la llegada del coronavirus a Colombia. Este acuerdo es una contribución del comercio para poder trabajar (...) para que podamos darle un mensaje de tranquilidad y de cordura en el comportamiento de los colombianos en la demanda de alimentos en la cual el comercio organizado, en conjunto con los gremios de la producción, la cadena de proveedores está dispuesta a abastecer y a operar con normalidad, con algunas excepciones notorias del estado de excepción que ha generado alguna demanda adicional”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Esto significa que “es fundamental la protección de la salud pública de los colombianos, es el principio que nos debe unir, es clarisima la importancia de mantener el abastecimiento de productos de primera necesidad y en condiciones normales que garanticen la seguridad alimentaria del país, y nuestra gran preocupación por la conservación del empleo (ya que el comercio genera el empleo del 29,1 % del trabajo formal en Colombia)”.

Las medidas que se decidieron tomar son las siguientes:

1. Todos los elementos de protección necesario para los colaboradores y necesarios que cumplirán los protocolos de salud y autoridades locales.

2. Se cancelan las degustaciones de alimentos en punto de venta.

3. Se fortalecen las medidas de aseo y desinfección en puntos de contacto en zonas comunes, carros, góndolas, pasamanos, entre otros.

4. Es el interés garantizar la seguridad en aseo y desinfección.

5. Están redoblando esfuerzos antes de la hora de apertura y en el cierre, para realizar tareas de limpieza y desinfección.

6 . Comunicaciones permanentes sobre el autocuidado personal y colectivo. Recomendaciones para que personas con síndrome gripal se queden en casa, ubicación de geles y elementos de limpieza para trabajadores y clientes. Ubicación de pendones, piezas didácticas con medidas preventivas del lavado de manos y el cuidado del adulto mayor.

7. En abastecimiento este acuerdo incluye varios temas importantes

a. Garantizar que el comercio organizado está trabajando para el abastecimiento de productos esenciales, y de primera necesidad y cuidado personal. Es muy importante decir que los estados de excepción están obstaculizando el abastecimiento normal, hacemos un llamado a las autoridades para que los carros repartidores puedan transitar en cualquier horario.

b. Se redoblan medidas de reposiciones de productos de manera inmediata.

c. Se hace un llamado a la mesura y prudencia para hacer adquirir productos básicos y de primera necesidad. “El llamado es a comprar lo necesario y no más de la cuenta”. y también se hizo un llamado para “toda la cadena de abastecimiento a manejar racionalmente los precios para evitar incrementos desmedidos, esto no es una sola responsabilidad del comercio sino de proveedores”.

d. En ocupación aunque el Gobierno no lo ha regulado, se quiere contribuir en la capacidad de aforo: En los grandes formatos se permitirá a un cliente por cada 5 metros cuadrados del área de ventas; en pequeños formatos se establece un cliente por cada tres metros cuadrados.

e. En puntos de pago se intentará que haya un metro mínimo en filas lineales

f. “Hacemos un llamado para que las compras de la familia no sean hechos por adultos mayores, menores de edad o niños con el propósito de protegerlos en estos momentos de crisis”.

g. El comercio de alimentos dedicará una hora y media para la atención exclusiva de adultos mayores y mujeres embarazadas.