Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, presentó los resultados del más reciente estudio de Movilidad Empresarial realizado por el Observatorio de Movilidad, iniciativa que cuenta con el apoyo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual arrojó, entre otras cosas, que solo el 24% de las empresas creadas en 2017 sobrevivieron en 2022, esto corresponde a 70.116 empresas.

Y apenas el 6,5% de esas que permanecían operando en 2022 presentó crecimiento o movilidad ascendente, es decir, pasaron de micro a pequeña empresa, a mediana o grande.

Así fue divulgado en Cartagena, en la apertura del Congreso Confecámaras Empresarios, Regiones y Cámaras que mueven al país, el cual cuenta con una agenda cuyo propósito es reflexionar sobre los aspectos más relevantes de la actividad empresarial y cuáles son las palancas que permiten su crecimiento y movilidad.

“Esto nos demanda fortalecer acciones públicas y privadas para impulsar su crecimiento (...) Estamos convencidos de que no hay progreso cuando todo se paraliza, cuando existe incertidumbre y cuando las empresas, sobre todo las más pequeñas, no sobreviven o no pueden superar su tamaño para ser más sólidas, generar más empleo y bienestar para la gente”, indicó Domínguez.