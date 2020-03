¿Qué viene para el proyecto Buriticá con firma china?

El tema del coronavirus no es ajeno a esta movida, ni a las inversiones de empresas chinas en Colombia. Según Amylkar Acosta, esto abriría una oportunidad en tanto el oro está constituido como un activo refugio ante este tipo de crisis, para los inversionistas. “Hay que fijarse en que el dólar y los precios del dólar están disparados porque constituyen un soporte ante la coyuntura actual”. No obstante, desde la Cámara Colombo China de inversión resaltan que el gigante asiático ha sido ejemplo de control de la enfermedad y que, en general, no se observa que el virus afecte las inversiones de ese país en Colombia.