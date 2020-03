¿Cómo enfrentar los retos laborales que nacen en plena pandemia en el país?

Las necesidades de aislamiento preventivo y poco contacto con los demás han implicado una serie de modificaciones al esquema laboral que se venía manejando antes de que llegase el coronavirus a Colombia. EL COLOMBIANO realizó su webinar del 19 de marzo para analizar cuáles son estos retos que se han abierto desde lo laboral y cómo deben manejarse.

En este tercer webinar, en el espacio intervinieron Francisco Palencia, médico especialista en salud ocupacional, magíster en epidemiología y candidato a doctor en Salud Pública; Diego Martín Buitrago Botero, abogado magíster en Derecho y docente de Derecho en la Universidad CES; y Germán Rueda, viceministro de Economía Digital, quienes analizaron el rol de las empresas en esta contingencia.

Trabajo en casa y teletrabajo

Estos dos son conceptos diferentes, de acuerdo con la explicación de Buitrago. “ El trabajo en casa es lo que estamos haciendo en este momento, las empresas nos ordenaron el aislamiento en casa para continuar nuestras actividades. La otra es el teletrabajo, que está definido por la ley 1221”, explicó.

En este sentido, el viceministro Rueda destacó que “hay muchas funciones que sí se pueden hacer desde la casa” e invitó a todas las empresas que cuentan con estos roles a que eviten los desplazamientos de sus trabajadores. Para esto, recomendó un diálogo en el que se identifiquen las prácticas que pueden atenderse remotamente.

Para que esto no se convierta en un dolor de cabeza, hizo una serie de recomendaciones. La primera de ellas fue buscar mecanismos seguros para el intercambio de información y utilizar las redes de wi-fi con clave y de las que se tenga certeza que son seguras. Además apuntó que “hay mucha oferta de aplicativos que puede que suenen chéveres, pero que implican algún riesgo”.

Teniendo en cuenta que este escenario ha representado que haya un acceso a internet más demandante (a causa de videoconferencias, llamadas o clases virtuales), Rueda hizo un llamado a que se realice un uso responsable de la red con mecanismos sencillos, como enviar archivos pesados en horas que no son pico o compartir links de Drive.

Buitrago agregó que este cambio laboral “nos va a generar un cambio cultural. Vamos a tener que ser muy eficientes y muy responsables porque si no esto (internet) va a colapsar”.

Responsabilidades

Para que el trabajo desde casa funcione, hay que tener claro que no se trata de un periodo de vacaciones. Con el fin de que esto se cumpla, Buitrago insistió en que “tenemos que pensar en ese cambio de cultura por un cumplimiento de metas u objetivos”.

Esto también lleva a que las empresas conserven responsabilidades de cara al empleado. Según el abogado, “todas las garantías laborales, sindicales y de seguridad social” se mantienen. Con esto, si usted sufre una incapacidad laboral, puede acudir a su Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

No obstante, sobre beneficios como el subsidio de transporte, agregó Buitrago, sí habría que tener en cuenta que este cubre un desplazamiento que ante la contingencia no se está llevando a cabo.

Eso sí, el coronavirus no debería convertirse en un caso de fuerza mayor que implique despidos. “Es claro lo que dice el ministro de trabajo. No es una fuerza mayor que inmediatamente se va a recurrir. Para la terminación de los contratos de trabajo se tiene que motivar las circunstancias, no es solo decir que llegó el coronavirus y nos vamos para la casa”, comentó.

Trabajos fuera de casa

Francisco Palencia señaló que hay labores que, por su naturaleza, no pueden cumplirse desde casa, pero esto no quiere decir que no deban tenerse determinados cuidados especiales a la hora de ejercer.

“En el ‘cara a cara’ hay que tomar unas medidas de precaución. Yo las he visto en algunos bancos, ¿qué puede hacer la empresa? limitar la distancia entre las personas”, ejemplificó.

Además reiteró que si bien en la cultura latina es común saludarse de mano o de beso, esta es una costumbre que debe evitarse a toda costa en esta época.

“El lavado de manos es fundamental. Desde la medicina preventiva hemos trabajado en el hecho de recomendar que este tipo de limpieza se hagan de manera más frecuente”, aconsejó.

Las empresas deben redoblar las medidas de limpieza, el distanciamiento de al menos un metro para que distancia para evitar contagios.

